Garanti BBVA, BonusFlaş’ı kapsamlı bir dönüşüm sürecinin ardından yeniden tasarladı. BonusFlaş, yapılan güncelleme ile birlikte; müşteri deneyimi, teknoloji altyapısı ve dijital cüzdan kabiliyetleri açısından uçtan uca yenilenmiş bir platform olarak hayata geçti. Mastercard Danışmanlık Hizmetleri ekibinin stratejik yönlendirmeleri, proje yönetimi, uygulama geliştirme ve önyüz tasarımı desteğiyle güçlendirilen yeni versiyon, kampanya ve ödeme deneyimini tek bir ekosistemde birleştirerek kullanıcılara hızlı, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir dijital deneyim sunuyor.

2015 yılında “Kart bilgileriniz ve kampanyalarınız tek uygulamada” yaklaşımıyla sektörde öncü bir adım olarak hayata geçen BonusFlaş, kısa sürede Garanti BBVA’nın çok kullanılan mobil bankacılık uygulamalarından biri hâline gelmişti. GarantiPay, harcama kontrol, dijital slip gibi birçok yeni özellik BonusFlaş üzerinden kullanıcılarla buluşmuştu. Değişen müşteri beklentileri ve dijital standartlar doğrultusunda uygulama şimdi daha bütünleşik bir yapıya kavuştu.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, BonusFlaş’ın uçtan uca yenilenmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Garanti BBVA olarak müşterilerimizin hayatını gerçekten kolaylaştıran anlamlı deneyimler yaratmanın bir yolu olarak görüyoruz. Bugün artık mesele sadece teknoloji sunmak değil; müşteriyi gerçekten tanıyan, ihtiyacı doğru anda anlayan ve bütünleşik bir finansal deneyim sunabilmek. Kullanıcıların beklentisi de bu yönde değişiyor; bir uygulamadan öte, kendilerini anlayan ve doğru anda öneri sunan akıllı bir asistan deneyimi bekliyorlar. BonusFlaş’ı da tam bu noktada bir adım ileri taşıyoruz. Yapay zeka ile güçlendirdiğimiz yeni BonusFlaş, kampanya ve sadakat deneyiminin ötesine geçerek harcama, tasarruf ve öneriyi aynı çatı altında buluşturan akıllı bir dijital cüzdana dönüşüyor. Müşterilerimize daha kişisel, daha bütünleşik ve daha proaktif bir finansal deneyim sunuyor; bankacılığın geleceğini bugünden inşa etmeye devam ediyoruz."

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, yenilenen BonusFlaş’a ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamada bulundu: “Bonus ve BonusFlaş markalarımızla Türkiye’de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğe imza attık; kart ve kampanya deneyimini dijitalleştiren, sektörde referans noktası haline gelen yenilikleri hayata geçirdik. Yine bu öncü yaklaşımın devamı niteliğinde, yenilediğimiz BonusFlaş’ı, kullanıcılarımızın ödeme deneyimini uçtan uca yeniden tasarlayan bir platform olarak hayata geçirdik. Kullanıcılarımız artık günlük hayatın içinde ihtiyaç duyduğu pek çok işlemi tek platform üzerinden yapabiliyor. Kullanıcılar, tüm kartlarını tek bir yerden yönetebiliyor, kampanyalara tek dokunuşla katılabiliyor ve harcamalarını sektör bazlı grafiklerle takip edebiliyor. BonusFlaş’ı, ödeme, sadakat, kampanya, analiz ve kişisel önerileri tek bir platformda entegre ederek, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ve değer yaratan bir dijital cüzdan olarak konumlandırıyoruz. Kişiselleştirme yaklaşımımızı ise hiper-kişiselleştirme boyutuna taşıdık. Müşterilerimizin harcama alışkanlıklarını, tercihlerini ve etkileşimlerini analiz ederek; ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre kampanyalar ve öneriler sunuyoruz.

Ana sayfa deneyimini de kullanıcı tercihlerine göre dinamik olarak kurguladık; en sık kullanılan işlemler, takip edilen markalar ve öne çıkan fırsatlar kişiye göre farklılaşabiliyor. Böylece BonusFlaş, her kullanıcı için kendine özgü bir deneyime dönüşüyor. Garanti BBVA’nın dijitalleşme ve inovasyon vizyonunun somut bir örneği olan bu yeni versiyonla kullanıcılarımızın finansal deneyimini daha güvenli, hızlı ve kişisel hâle getirmeyi amaçlıyoruz.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, “Dijitalleşme, ödeme deneyimini kartın ötesine taşıyarak kullanıcıların hayatını her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu dönüşümü yalnızca teknolojimizle değil, danışmanlık ve strateji yetkinliklerimizle de destekliyoruz. BonusFlaş’ın yenilenme yolculuğunda Garanti BBVA ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak ürün stratejisinden tasarım ve yazılım süreçlerine kadar geniş partner ekosistemimizin gücünü bu projeye taşıdık. Hiper-kişiselleştirme yetenekleriyle BonusFlaş’ın, müşterilere doğru anda doğru değeri sunan bir alışveriş katalizörüne dönüşmesine katkı sağlamaktan ve bu güçlü iş ortaklığıyla ekosisteme yeni bir değer kazandırmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Sade ve hızlı arayüz

BonusFlaş ile kullanıcılar daha sade ve yönlendirici bir ana sayfa deneyimiyle karşılaşıyor. Sık kullanılan işlemlere daha hızlı erişilebiliyor, kampanyalara tek tıkla katılım sağlanabiliyor ve kazanım durumları net biçimde takip edilebiliyor. Kampanya önerileri ve bildirimler, kullanıcıların harcama alışkanlıklarına göre anlamlı şekilde sunuluyor.

Düzenlenen toplantıya Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş katıldı. Toplantı sonrası Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik ile röportaj yaparak BonusFlaş’ın yenilikleri hakkında bilgi aldı.

Tüm kartlar tek cüzdanda

Ödeme tarafında ise süreçler hızlandı ve sadeleşti. Android kullanıcıları ödeme öncesinde kayıtlı kartları arasından hızlıca seçim yapabiliyor. GarantiPay ve 3D Secure ile internetten ödemeler, kredi kartı borcu, fatura ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri ile karttan karta yurt dışı para transferi gibi işlemler fiziki karta ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebiliyor.

Çoklu kart sahibi müşteriler için kart yönetimi de yeniden kurgulandı. Toplam limit, kalan limit ve toplam borç bilgisi tek ekrandan görüntülenebiliyor; toplu borç ödeme yapılabiliyor. Harcama grafikleri sayesinde tüm kartlardaki işlemler sektör bazlı analiz edilebiliyor. Günlük, haftalık ve dönemsel harcama dağılımları karşılaştırılabiliyor.

Garanti BBVA, kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirmeyi ve müşterilerinin beklentilerini her zaman odağında tutmayı temel öncelik olarak konumlandırıyor. Yeni BonusFlaş ile dijital ödeme ve kampanya ekosistemini daha da geliştirecek yenilikleri önümüzdeki dönemde de kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor.