Darphane, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) projesine yönelik bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı haber, yorum ve paylaşımlarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) projesine yönelik bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan gerçek dışı haber, yorum ve paylaşımlarla ilgili olarak bir açıklama mecburiyeti ortaya çıkmıştır. UTTS’de kullanılan çiplerin maliyeti ile ilgili ortaya atılan iddialar da bütünüyle gerçeğe aykırıdır. Sosyal medyada yer alan 5 TL’lik çipler, otomotiv sektöründe kullanılmayan, normal devre, tekil çiplerdir. Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan tekil çiplerin fiyatı ise 8 – 10 dolar seviyesinde olup, ayrıca diğer parçalar 7 – 8 dolar civarındadır. Sadece Taşıt Tanıma Birimi üretim maliyetleri toplamda 16- 18 dolar civarındadır. Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikalı ve kapalı bir teçhizattır. Ayrıca, UTTS’nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri de bu bedele dahil değildir. Tüm bu maliyetlerin yanı sıra, teknoloji know-how, şirket ve proje yönetim ekiplerinin istihdamı da ciddi bir yatırım, tecrübe ve iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle UTTS’de kullanılan çiplerle ilgili ortaya atılan, bu çiplerin maliyetinin 5 TL olduğu yönündeki iddia ve ithamlar kasıtlı, yanlı ve yanlıştır.



UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (çip) satış fiyatı 1.413 TL + Montaj + KDV tutarındadır. Taşıt Tanıma Birimlerinin montaj bedeli 912 TL olup, bu bedel montaj konusunda yetkilendirilmiş 3.385 firma tarafından aynı şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’de özel sektörde satılan benzeri çiplerin bedeli 1.800 TL civarındadır ve bu çipler 25 yılı aşkın bir süredir 2.5 milyon araçta halihazırda kullanılmaktadır. UTTS sayesinde mevcut TTS sektöründe tekel konumunda ve 7.000 istasyonda kullanılan özel taşıt tanıma sistemi ekipmanları millileştirilmiş ve gerek tüketiciler, gerekse istasyonlar açısından adil rekabet ortamı sağlanmıştır.



Sosyal medya ve çeşitli mecralarda adı geçen Turpak isimli firma ile Genel Müdürlüğümüzün hiçbir işbirliği yoktur.

Bu firma, UTTS yatırım ve işletme sürecinde yer almamaktadır. Turpak sadece, otomotiv sektöründe tüm otomotiv firmalarına açık olan Taşıt Tanıma Birimi montaj işinde faaliyet göstermektedir. Turpak isimli firma, UTTS yüklenicisi veya tedarikçisi olmayıp, sadece yetkilendirilen montaj firmalardan birisidir. Bu firma ile aynı başvuru süreçlerini tamamlayan 213 firma daha aynı kapsamda yetkilendirilmiş olup, yetkili montaj firmaların güncel listesine www.utts.gov.tr/montaj-noktasi linkinden erişilebilmektedir. Montaj firmalarının hizmet bedelleri Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenmekte ve açıklanmaktadır. Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonları Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenen ücret dışında herhangi bir fark ücret ödenmeden montaj yaptıracakları firmaları kendileri serbestçe seçmektedir.



Bugün itibariyle, utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirilen Taşıt Tanıma Birimi siparişi sayısı 5 milyonu geçmiş, 700 bini aşkın taşıtın montaj işlemleri tamamlanmıştır. Bu sistemde kullanılan ekipmanların İsrail veya Kanada menşeili olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. UTTS’de kullanılan donanımlarla ilgili olarak herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, UTTS ile ilgili yazılım geliştirmeleri de Türk mühendisleri tarafından yapılmaktadır. UTTS sayesinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan, yerli ve milli bir sistem kurulmaktadır. Vatandaşlarımızın, Genel Müdürlüğümüzden teyit almadan, sürece ilişkin maksatlı ve gerçek dışı, haber ve yorumlara itibar etmemeleri gereklidir. Genel Müdürlüğümüz, suç duyurusu da dahil olmak üzere, yalan ve yanlış bilgileri alenen yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli tüm yasal yollara başvurmaktadır."