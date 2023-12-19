DD Kurucusu Süleyman ERDEMİR başkanlığında, DD Genel Müdürü Ahmet Nedim ERDEMİR’in moderatörlüğünde “Kurumsal Eğitim & Teknoloji” üzerine görüş alışverişinde bulunulan çalıştayda 3 ana başlıkta kurumsal eğitimler değerlendirildi:

1- Teknolojinin sektöre ve müşteri beklentilerine yansımaları

2- Farklı sunum yöntemleri ve uygulamaları

3- Eğitim süreçlerinin ölçümü, değerlendirmesi ve geliştirilmesi Pierre Loti’de 30’un üzerinde katılımcı ile düzenlenen organizasyonda; öne çıkan fikirler, tartışma alanları ve bazı katılımcılardan kesitler şu şekilde oluştu;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR; Kısa vadede pandemi sonrası yüzyüze geri dönmüş olsa da orta vadede uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin artacağını öngörüyorum. Yüzyüze eğitimin araçları ile uzaktan eğitim yapmaya çalışmak yerine teknoloji ve yapay zekadan yararlanarak tekrardan modelleme yapmak gerekiyor.

Yazar & Yönetim Danışmanı Hakan TURGUT; Sınıf öğrenmesi ile online öğrenme entegre olmalı; insanların okuma alışkanlığı giderek kayboluyor, online eğitici & farkındalık geliştirici videolar aktif bir şekilde kullanılmalı…

İnsan Kaynakları Profesyoneli Hilal DALILAR; Teknolojiyi kullanarak eğitim ve gelişimi anlık aksiyonlardan bir sürece yaymalı ve interaktif hale getirmeliyiz, gelişim yolculuğunu kişilerin ve kurumların özelde takip edebileceği ve teşvik olacağı şekilde yazılımlarla destekleyebiliriz.

DD Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman ERDEMİR; Bilgiyi malumat olmaktan çıkarıp, uygulanabilecek hale getirecek şekilde eğitim süreçlerimizi tasarlamamız gerekmektedir. İnsan ve sistem denklemini birbiriyle konuşan birbirinden beslenen bir hale getirmeliyiz. DD’nin danışmanlık sektöründeki birikimi ve saygın konumu ile birlikte sektördeki uzman / danışmanları daha sık bir araya getirmesinin olumlu etkisi olacağı vurgulandı.

Üzerinde tartışılan konuların somut projelere dönüştürülerek tekrar bir araya gelinmesi temennisiyle de toplantı sona erdi.

DD Kurucusu Süleyman ERDEMİR başkanlığında, DD Genel Müdürü Ahmet Nedim ERDEMİR’in moderatörlüğünde 30. Yılında aktif olarak paydaşı olan uzmanları ile gerçekleştirildi.