13. Eker I Run, 3 Ekim'de Bursa Hüdavendigar Parkı'nda düzenlenecek Köpeğin İle Koş etkinliğiyle koşu tutkusunu hayvan sevgisiyle buluşturacak. Etkinliğe, yaklaşık 150 köpek ve 750'den fazla hayvanseverin katılması bekleniyor.

Bursa'nın geleneksel koşu organizasyonu Eker I Run, 13. yılında programına eklediği Köpeğin İle Koş etkinliğiyle hayvanseverleri ve sevimli dostlarını aynı parkurda buluşturmaya hazırlanıyor. 'Koşmak Gerek' temasıyla 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde Hüdavendigar Parkı, köpekleriyle koşmak isteyen katılımcılara ev sahipliği yapacak.

Köpeğin İle Koş'ta patili dostlar için özel parkur

Bir gün sonra kutlanacak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne de dikkat çekecek olan Köpeğin İle Koş etkinliğine, yaklaşık 150 köpeğin ve 750'den fazla hayvanseverin katılması bekleniyor. Sevimli dostlar kendileri için hazırlanan sırt numaralarıyla yaklaşık 1 kilometrelik parkurda bir araya gelecek. Parkur üzerinde ve etkinlik alanında köpekler için su noktaları bulunacak.

3 Ekim sabahı 8.30'da kit dağıtımıyla başlayacak olan etkinliğin, 9.45'te sonra ermesi planlanıyor. Köpeğin İle Koş, bir yarış formatında gerçekleşmeyecek. Katılımcılar, kendi köpekleriyle koşabilecekleri gibi yürüyerek veya köpeklerini kucaklarına alarak da etkinliğe dahil olabilecek. Böylece farklı yaş ve fiziksel seviyelerden hayvanseverler, patili dostlarıyla birlikte açık havada hareket etmenin keyfini yaşayacak.

HEPAD, patili dostlara yuva arayışıyla etkinlikte

Köpeğin İle Koş'un katılımcıları arasında, Bursa'da faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Derneği de (HEPAD) yer alacak. Evlerinden terk edilmiş ve sokakta yaşayan hayvanlara yuva, bakım ve koruma sağlayan dernek, etkinlik alanına getireceği köpeklerle katılımcılara birlikte koşma imkânı sunacak.

Hayvanseverler, kendi köpekleriyle katılabildikleri gibi HEPAD aracılığıyla alana gelen köpeklerle de parkurda yer alabilecek. Etkinlik, böylece koşu deneyiminin yanı sıra sahipsiz hayvanların yaşamına dikkat çekilmesine ve yeni yuva arayışlarının desteklenmesine de katkı sunacak. Etkinlikten elde edilen gelir HEPAD'a bağışlanırken, katılımcılar dilerse doğrudan bağışta bulunabilecek.

İki günlük programıyla Bursa'da

Eker Süt Ürünleri tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez iki güne yayılan programıyla koşu, eğlence ve sosyal faydayı bir araya getiriyor. 3 Ekim Cumartesi günü Hüdavendigar Parkı'nda Köpeğin İle Koş'un yanı sıra Adım Adım iş birliğiyle düzenlenecek Shake Out Run ile koşucular bir araya gelecek. 4 Ekim Pazar günü ise organizasyon, farklı seviyelere hitap eden koşularla devam edecek.

Uludağ'ın zirvesinden Eker Meydan'a uzanan 42K Maratonu, deneyimli koşuculara yüksek irtifadan başlayan özgün bir rota sunarken; 15K ve 5K koşuları çok sayıda koşu tutkununu aynı organizasyonda buluşturacak. Minik Adımlar Koşusu çocukları, Özel Sporcular Koşusu ise özel katılımcıları etkinliğin özel bir parçası haline getirecek.

Meydanda kurulacak festival alanında dans gösterileri, DJ performansları ve sponsor markaların aktiviteleri de katılımcılara gün boyunca özel anlar yaşatacak.

Yardımseverlik Koşuları da devam ediyor

Etkinliğin sosyal fayda yaklaşımının önemli bir parçasını oluşturan Yardımseverlik Koşuları, Adım Adım iş birliğiyle sivil toplum kuruluşlarının projelerine kaynak sağlamayı sürdürüyor. 2018-2025 yılları arasındaki Yardımseverlik Koşuları kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının projelerine toplam 13,7 milyon TL kaynak aktarıldı.

Köpeğinle Koş etkinliği ve 13. Eker I Run'ın diğer parkurları için kayıtlar devam ediyor. 3-4 Ekim tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için ekerkosu.com adresini ziyaret edebileceği belirtildi.