Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Milatoviç ve heyetini Ankara’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Türkiye-Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 145’inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Karadağ ile bu ortak geçmişte siyasi ekonomik ve kültürel temelleri sağlam kapsamlı işbirlikleri olduğunu aktaran Erdoğan, Milatoviç ile görüşmelerinde ikili münasebetleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi. Görüşmede önümüzdeki dönemde atılacak adımları da değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Münasebetlerimize kurumsal çerçeve kazandırmak amacıyla Yüksek Düzeyli Strateji

Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Balkanlarda istikrara atfettiğimiz önemi teyit ettik. Türkiye olarak dini ve etnik bir mozaik olan Balkanlarda huzuru, refahı ve istikrarı desteklemeye büyük önem verdiğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

Karadağ’ın zengin kültürel ve etnik dokusuyla Balkanlarda hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüne örnek teşkil eden bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”2021 yılında Karadağ’a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk. Covid salgını, Ukrayna’daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen hamdolsun bu hedefe ulaşmaya çok yakınız” değerlendirmesinde bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile bu hedefi daha da yukarıya taşımak konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Karadağ’a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Müteahhitlik alanında firmalarımız Karadağ’da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 62 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Firmalarımız özellikle altyapı, inşaat ve hizmet sektörlerine ilgilerini sürdürüyorlar. Bu ilginin bir neticesi olarak Karadağ’a doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. Bu vesileyle iş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç’e milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karadağ ile ekonomik ilişkiler gibi beşeri ve kültürel münasebetlerin de hızla geliştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Karadağ ile ekonomik ilişkilerimiz gibi beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. Karadağ’da ikamet eden 25 bin vatandaşımıza ilave olarak ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var. THY öncülüğünde havayolu sektörümüz çok sayıdaki uçuşuyla Karadağ’ı adeta tüm dünyaya bağlıyor. Şüphesiz bu seferler aramızdaki turizm ilişkilerine de önemli katkı sağlıyor. TİKA’nın restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki projeleri, Yunus Emre Enstitüsü’nün kültür sanat faaliyetleri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır. TİKA bugüne kadar Karadağ’da toplam değeri 30 milyon doları aşan 500’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin kuruluşundan bu yana 2 bin 500’ü aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdiğini, Türkiye bursları kapsamında da 500’den fazla Karadağlının ülkemizde eğitimlerine devam ettiklerini belirtti. Kuzeyden güneye kadar Türkiye’nin geniş çevresinde barışın, huzurun ve istikrarın korunmasına büyük önem atfettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Hem bizi hem de Karadağ’ı olumsuz etkileyen Rusya-Ukrayna savaşında başından beri adil bir barışın tesis edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Gazze ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarında da aynı ilkeli tutumumuzu muhafaza ettik. Lübnan’da sağlanan ateşkese olan desteğimizi de açıkça beyan ettik. Gazze’de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız” dedi.

Suriye’de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Gerek Dışişleri Bakanımız gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız muhataplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu’daki şiddet sarmalının Suriye’yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyordum. Son hadiseler Türkiye’nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir” diye konuştu.

Suriye ihtilafında Türkiye’nin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savunageldiği politikanın parametrelerinin belli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sahadaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye’den şu anda Karadağ’da yatırımları olan firmalar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bunları sayın cumhurbaşkanıyla da görüştük ve bu firmalarımızın bundan sonraki süreçte de atacakları adımları önemsediğimizi yine konuştuk. Ve bu firmalar gerçekten Türkiye’de de çok çok güçlü olan firmalar ve bundan sonraki süreçte özellikle sanayide ve savunma sanayiinde buralarda birçok adımlar atabileceklerini kendileriyle paylaştım. Bundan sonraki süreçte de yine bu firmalarımızın atacağı adımları, bu akşam yemekte de zaten kendileriyle görüşme imkanları olacak. Geleceğe yönelik Türkiye-Karadağ arasında bir başka güç paylaşımını sağlayacaktır” diye konuştu.

Gazze’de bugüne kadar İsrail’in verdiği sözleri tutmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Bundan sonraki süreçte acaba verdiği sözleri tutar mı tutmaz mı noktasına gelince bu konuda pek samimi bir yaklaşım bugüne kadar görmedik. Bundan sonra da göreceğimizi zannetmiyorum. Çünkü 50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bu süreçte neyine inanacağız? En son Lübnan’da ardı ardına öldürülen insanlar var. Neyine inanacağız? Dolayısıyla ateşkes sözü veriyorlarsa, bunu inşallah görelim ve uygulamada bu adımlar atılsın. Biz de buna inanmış olalım” dedi.