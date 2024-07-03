Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Liderler, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede yaptığı açıklamada "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Kilit konularla ilgili görüşlerine bir nevi nabız yoklama yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

"İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak"

Erdoğan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Telefon diplomasiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız birbirileriyle irtibat halindeler. Sinop nükleer santraliyle ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuyla ilgili ciddi adımlar atacağımıza inanıyoruz. İlk hedef Akkuyu'yu devreye almak. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamak ve buna erişebileceğimize inanıyoruz. 7 milyon turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin ülkemizde ağırlanması önem arz ediyor."

Erdoğan, konuşmasının sonunda Putin'e, "Sizi en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı istiyorum" dedi.

Rus lider Putin de Edoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, "Türkiye'ye muhakkak gelirim" şeklinde yanıt verdi.

Putin: “Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler ilerliyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin, "Dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.



“Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler ilerliyor”

Erdoğan ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Putin görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, “İkili ilişkilerimiz ile ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz, bölgedeki durumu ele alıyoruz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Yüz yüze görüşmekten memnuniyet duruyorum. Şunu ifade etmek istiyorum dünyadaki tüm zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor” dedi. Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde küçük bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Putin, “Fakat yıllık ticaret hacmimiz 55 milyar dolar bu da az bir rakam değil. Çeşitli stratejik projelerimiz planlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Turizmde de rekor kırdık. Geçen sene 6.7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti. Turistlerimize sağladığınız elverişli şartlardan dolayı size teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Bizim hedefimiz 100 milyar dolar ticaret hacmi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin ile uzun bir süredir yüz yüze görüşemediklerini ancak telefon görüşmeleri yaptıklarını ifade ederek, her iki ülkenin bakanlarının sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya arasındaki ortak projelere ilişkin konuşan Erdoğan, “Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 55 milyar dolarlık bu ticaret hacmi bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz” dedi.



Putin'e Türkiye daveti

Turizm konusunda ise yaklaşık 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum" şeklinde konuştu. Putin de mutlaka Türkiye’ye geleceğini ifade ederek Erdoğan’ın davetine karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.