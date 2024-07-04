Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'daki ikili temasları çerçevesinde Hamad Al Thani ile bir araya geldi.

Erdoğan zirve çerçevesinde dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmüştü. Erdoğan bu erken saatlerde ise Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile bir araya gelmişti.