Alt sektörler incelendiğinde, en yüksek artış inşaat sektöründe yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,0 artış gösteren inşaat ciro endeksi, sektördeki canlanmanın önemli bir göstergesi olarak öne çıktı. İnşaatı yüzde 45,4 ile ticaret ve yüzde 45,2 ile hizmet sektörü takip ederken, sanayi sektörü de yüzde 29,2 oranında ciro artışı kaydetti.

Aylık bazda da yükseliş dikkat çekti. Toplam ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,7 arttı. Aylık değişimlere bakıldığında inşaat sektörü yine başı çekerek yüzde 15,1 oranında artış gösterdi. Sanayi sektöründe ciro yüzde 5,8, ticarette yüzde 4,9, hizmetlerde ise yüzde 4,0 oranında yükseldi.

Ekonomistler, Mayıs ayındaki bu güçlü performansın özellikle inşaat ve ticaret sektörlerindeki canlanmadan kaynaklandığını belirtiyor. Yaz aylarının etkisiyle hareketlenen hizmet sektörünün de önümüzdeki aylarda büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.