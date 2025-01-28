DeepSeek’in Hızlı Yükselişi

20 Ocak’ta tanıtılan DeepSeek’in açık kaynaklı yapay zeka modeli DeepSeek-R1, maliyet etkinliği ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Az sayıda çip kullanarak geliştirilen bu model, büyük teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık bütçelerine rakip olmayı başardı. DeepSeek, ABD, İngiltere ve Çin’de App Store’un en çok indirilen ücretsiz uygulaması oldu ve diğer yapay zeka uygulamalarını geride bıraktı.

Nvidia Hisselerinde Tarihi Düşüş

DeepSeek’in yükselişi, teknoloji devleri üzerinde de etkisini gösterdi. Özellikle ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, DeepSeek’in düşük çip ihtiyacına dayalı modeliyle büyük bir darbe aldı. Nvidia’nın hisse fiyatı, cuma günü 142,62 dolardan 118 dolara gerileyerek yaklaşık yüzde 17’lik bir düşüş yaşadı. Bu, şirketin Mart 2020’den bu yana en büyük günlük kaybı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Nvidia’nın piyasa değeri bir günde 500 milyar doların üzerinde azaldı.

Sektörde Yeni Bir Dönem Başlıyor

DeepSeek’in başarısı, yapay zeka teknolojilerinin gelişiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Çin’in bu alandaki hamlesi, sektörün geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. ChatGPT ve diğer rakiplerin, DeepSeek’in yenilikçi yaklaşımı karşısında nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynuyor; DeepSeek'in liderlik mücadelesi izlenmeye değer!