Altıeylül Belediyesi Yaz Spor Okulları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Program kapsamında genç sporcular, Balıkesirli Süper Lig hakemleri Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe ile bir araya gelerek futbol ve hakemlik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Altıeylül Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile Altıeylül Belediye Spor Başkan Yardımcısı Mecit Uzun katıldı.

Söyleşide Süper Lig hakemleri Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe, hakemlik kariyerlerinden edindikleri deneyimleri genç sporcularla paylaştı. Sporcuların sorularını da yanıtlayan hakemler, gençlere spor hayatlarında başarıya ulaşmaları için önemli tavsiyelerde bulundu. Programda sporun yalnızca fiziksel gelişim açısından değil, disiplin, takım ruhu, özgüven ve sosyal gelişim açısından da önemli olduğuna dikkat çekildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, programda yaptığı konuşmada gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Şehirli, 'Yaz Spor Okullarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin hem spor yapmalarını hem de güzel dostluklar kurmalarını hedefledik. Bugün burada onların heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk. Süper Lig hakemlerimiz Oğuzhan Çakır ve Adnan Deniz Kayatepe'nin deneyimlerini gençlerimizle paylaşması da programımıza ayrı bir değer kattı. Kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Gençlerin spor yolculuklarında her zaman yanlarında olacaklarını belirten Şehirli, 'Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği alanları artırmaya, onları farklı branşlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar emek veren tüm antrenörlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Yaz Spor Okullarımıza katılan tüm sporcularımızı da gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı gönülden kutluyorum' ifadelerini kullandı.