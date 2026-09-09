Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Erdemspor Futbol Kulübü altyapısında yetişen 14 yaşındaki kaleci İbrahim Esad Gürcü, Erzurumspor'a transfer oldu. Genç eldiven, yeni takımıyla TFF Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek.

Tavşanlı'da altyapıya verdiği önemle bilinen Erdemspor Futbol Kulübü, Türk futboluna yeni bir yetenek kazandırdı. Futbola Erdemspor altyapısında başlayan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 14 yaşındaki file bekçisi İbrahim Esad Gürcü, Erzurumspor'a transfer olarak kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. Genç kaleci, Erzurumspor forması altında TFF Gelişim Ligleri'nde boy gösterecek.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Erdemspor Kulübü Başkanı H.Güney Erdem , altyapıdan yetişen oyuncuların profesyonel adımlar atmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, 'Erdemspor olarak en büyük hedeflerimizden biri, gençlerimizi futbolun temel değerleriyle yetiştirerek Türk futboluna kazandırmaktır.' dedi.

İbrahim Esad Gürcü, Gelişim Liginde Erzurumspor'un grubunda 4 Süper lig takımı Trabzonspor, Samsunspor, Çaykur Rizespor, 1.lig takımlarından Sivasspor gibi kulüplere karşı forma giyecek.