Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, kurultayın iptaline ilişkin ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş; tutanakta “mutlak butlan” ifadesinin yer alması, partideki gerilimi derinleştirmişti.

Destek açıklaması yapan CHP milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıların partinin temel değerlerine ve mücadelesine zarar verdiğini vurguladı. Ankara Milletvekili Deniz Demir “Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Susmayacağız” diyerek kararlılığını dile getirdi.

İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ise, “Partimiz, köklü mirasına sahip çıkanların evidir. Ahlaksız saldırıların hiçbir dayanağı yoktur. Sessiz kalmak, bu fitnenin ortağı olmaktır” ifadelerini kullandı.

İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde CHP’nin “Sivas’ın ötesine geçip, milletin tüm kesimlerini kucaklayan bir parti” haline geldiğini hatırlatarak, “Onurlu adalet yürüyüşlerinin mimarı olan Genel Başkanımıza yapılan haksız saldırılar boşa çıkar” dedi.

Avukat ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da partinin 102 yıllık geleneğinde saygı ve vefanın öncelikli olduğunu belirterek, “Emek vermiş liderlerimize yönelik saygısızlık, partimizin onurlu geçmişine yapılmış en büyük haksızlıktır” açıklamasını paylaştı.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Susuyorsak efendiliğimizdendir; ancak söyleyecek çok sözümüz var. Parti kültürünü zedeleyen bu çirkin kampanyalara prim verilmeyecektir” dedi.

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, “CHP, hiçbir zaman kişisel hırsların sahnesi olmadı. Trollere ve sipariş kalemlere karşı susmayacağız” ifadelerini kullanırken, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen Kılıçdaroğlu’nu “dürüstlüğün simgesi” olarak tanımladı.

İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ise, “Parti bütünlüğü, ancak geleneklerimize ve edep kurallarımıza bağlı kaldığımızda sağlanabilir. Bugünkü saldırılar, birliğimizi derinleştirmeye yönelik değil, partiyi yıpratmaya yöneliktir” görüşünü paylaştı.

Son olarak Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarını retweet ederek dayanışmayı pekiştirdi. CHP kanadında yükselen bu dayanışma, parti içindeki birlik vurgusunu güçlendirirken, önümüzdeki günlerde ortalığı karıştıran “butlan” tartışmalarının yerini, yeniden odağa alınacak siyasi gündemler alacak gibi görünüyor.