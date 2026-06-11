Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 23’e yükseldi.

Emniyet birimlerinin, Başsavcılık talimatıyla verilen gözaltı kararı uyarınca belirlenen adreslerde işlem başlattığı öğrenildi. Soruşturmanın detayları ve operasyonun kapsamına ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, uyuşturucu operasyonunun ünlüler dünyasındaki bağlantılarına yönelik incelemelerin derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.