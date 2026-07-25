TCMB'nin yayımladığı karara göre, Vezne24'e ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesi için daha önce verilen izin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iptal edildi.

Kararda, söz konusu lisansın Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca kaldırıldığı belirtildi. Böylece şirketin ödeme kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkisi sona ermiş oldu.

TCMB açıklamasında, Vezne24 Tahsilat Sistemleri ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye ödeme kuruluşu lisansının, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 13 Eylül 2018 tarihli ve 7964 sayılı kararıyla verildiği hatırlatıldı. Merkez Bankası, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu faaliyetin yürütülmesine ilişkin iznin iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, Vezne24 artık ödeme kuruluşu statüsünde hizmet sunamayacak. TCMB, iptal gerekçesine ilişkin ilave bir açıklama paylaşmadı. Lisans iptali, ödeme ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yasal yükümlülüklere uyumunun önemini bir kez daha gündeme taşıdı.