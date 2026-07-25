Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği aracılığıyla yaklaşık 245 milyon dolar tutarında bağış toplandı. Soruşturmanın, bu kaynaklardan bir bölümünün dernek hesaplarından kişisel hesaplara aktarıldığı yönündeki mali tespitler üzerine derinleştirildiği belirtildi.

Gürlek, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarında, dernekten üçüncü kişiler üzerinden Haluk Levent'e para transferleri yapıldığına ilişkin bulgular bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu transferlerin soruşturmanın merkezinde yer aldığını ifade eden Bakan, adli sürecin bu mali hareketlerin hukuki niteliğini ortaya koymayı amaçladığını söyledi.

Açıklamalarında Haluk Levent'in yurt dışına çıkış girişimi sırasında hakkında uygulanan adli tedbiri öğrendiğini belirten Gürlek, bunun ardından kaçma şüphesi oluştuğunu ve savcılığın gözaltı kararı aldığını ifade etti. Bakan, Levent'in İzmir üzerinden tekneyle Yunan adalarına geçmeyi planladığı yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturma dosyasında yasa dışı mali hareketlerin yanı sıra taşınmaz devirleri, senet ilişkileri ve kripto varlık işlemlerinin de incelendiğini aktaran Gürlek, şu ana kadar çok sayıda taşınmazın tespit edildiğini ve yeni müştekilerin dosyaya dahil olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek ayrıca, soruşturmanın yalnızca mevcut şüphelilerle sınırlı olmadığını belirterek yeni gözaltıların ve ifade işlemlerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Deprem döneminde yapılan bağışların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Gürlek, adli sürecin devam ettiğini kaydetti.