İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma, Ahbap Derneği adına toplanan bazı bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 54 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmış, dernek ve bazı şüphelilere ait mal varlıklarına tedbir uygulanmıştı.

Soruşturmada yeni aşama

Başsavcılık, soruşturmanın ilerleyen aşamasında kamuoyunda tanınan bazı isimlerin de bilgisine başvurulmasına karar verdi. Edinilen bilgilere göre ifadeye çağrılan isimler şunlar:

Fatih Altaylı

Şahan Gökbakar

Ruşen Çakır

Hazal Kaya

Özlem Gürses

Fatih Koparan

Söz konusu kişilerin, soruşturma kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla veya savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda ifadelerinin alınacağı belirtildi. Savcılık tarafından bu kişilere yönelik herhangi bir suçlama ya da gözaltı kararı açıklandığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Daha önce de birçok isim ifade vermişti

Soruşturma kapsamında bir gün önce de Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter adliyeye çağrılarak ifadeleri alınmıştı. Bu isimlerin işlemlerinin ardından soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve bağış hareketleri ile para transferlerine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.