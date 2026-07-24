Şikayet üzerine inceleme başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, 16 Haziran 2026 tarihinde zincir bir marketten satın aldığı peyniri tükettikten sonra rahatsızlanan bir tüketicinin şikayeti üzerine Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Şüpheli ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar analizinde, insan sağlığını tehdit edebilecek Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Riskli parti için toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin açıklamasına göre, bakteri tespit edilen aynı parti numarasına sahip tüm ürünler için toplatma kararı uygulanırken, marketlerde bulunan ürünler raflardan çekilerek imha edildi.

Yetkililer, tüketicilerin özellikle satın aldıkları ürünlerin parti numaralarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Aynı gün üretilen diğer ürünler satışta

Öte yandan, bakterinin tespit edildiği partiyle aynı gün üretilmiş ancak farklı parti numarası taşıyan ürünler hakkında herhangi bir toplatma kararı bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, tüketiciler arasında soru işaretlerine neden oldu.

Listeria bakterisi neden tehlikeli?

Listeria monocytogenes, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara yol açabilen bir bakteri olarak biliniyor. Hamileler, yaşlılar, kanser tedavisi gören hastalar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler risk grubunda yer alıyor.

Uzmanlara göre enfeksiyonun belirtileri şunlar olabilir:

Yüksek ateş

Üşüme ve titreme

Baş ağrısı

Mide bulantısı ve ishal

Kas ağrıları

Denge kaybı

Bilinç bulanıklığı

Uzmanlardan tüketicilere uyarı

Uzmanlar, söz konusu partiye ait ürünü satın alan tüketicilerin peyniri tüketmemelerini, mümkünse satın aldıkları marketle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor. Ürünü tükettikten sonra özellikle ateş, mide-bağırsak şikayetleri veya nörolojik belirtiler yaşayan kişilerin ise vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtiliyor.