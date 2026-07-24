Olay, Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burcu Güven'e ait 01 ALE 929 plakalı taşınabilir ev, 7 Haziran tarihinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalındı. O sırada Endonezya'nın Bali Adası'nda tatilde olan Güven, tiny house'un yerinde olmadığını 30 Haziran'da bir arkadaşının haber vermesi üzerine öğrendi.

Durumun polise bildirilmesiyle Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı bölge ve çevresindeki yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhta bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Yapılan analizler sonucunda tiny house'un bir çekiciye yüklenerek Sarıçam ilçesi Güzel Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonla taşınabilir ev bulundu ve sahibine teslim edildi.

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirten Burcu Güven, tiny house'un sadece bir ev değil, uzun süredir kurdukları bir hayalin ürünü olduğunu ifade etti. Tüm birikimlerini bu eve yatırdıklarını söyleyen Güven, evine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Polis ekipleri, tiny house'u çaldığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.