İstanbul merkezli faaliyet gösterecek vakfın kuruluşu, İstanbul Anadolu 34. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kesinleşti. Vakfın senedine göre temel hedef; toplum yararına projeler üretmek, araştırma faaliyetleri yürütmek, ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak ve sosyal sorumluluk çalışmalarını hayata geçirmek.

Neden vakıf kurdu?

Akşener, vakfın kuruluşuna ilişkin kamuoyuna özel bir gerekçe veya siyasi açıklama yapmış değil. Resmi belgelerde de kuruluş amacı tamamen sosyal fayda odaklı olarak tanımlanıyor. Bu nedenle vakfın kurulma nedenine ilişkin "siyasete dönüş hazırlığı" gibi yorumlar şu aşamada resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak vakfın eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi geniş faaliyet alanları belirlemesi, Akşener'in aktif siyaset dışında toplumsal projeler yürütmeyi hedeflediği şeklinde değerlendiriliyor.

5 milyon TL başlangıç sermayesi

Resmi kayıtlara göre vakıf, 5 milyon TL nakit başlangıç mal varlığıyla kuruldu. Yönetim kadrosunda Meral Akşener'in yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı eski Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile oğlu Fatih Akşener de bulunuyor.

Dikkat çeken madde

Vakıf senedindeki en dikkat çekici düzenlemelerden biri de olası tasfiye durumuna ilişkin oldu. Buna göre vakfın faaliyetlerinin sona ermesi halinde, borçların kapatılmasının ardından geriye kalan tüm mal varlığı ve haklar Mehmetçik Vakfı'na devredilecek. Bu hüküm kuruluş senedine açık şekilde işlendi.

Bu gelişmeyle birlikte Meral Akşener, aktif siyasi görevlerinden ayrılmasının ardından ilk kez kendi adını taşıyan kurumsal bir yapı üzerinden kamuoyunun gündemine gelmiş oldu. Vakfın önümüzdeki dönemde hangi projeleri hayata geçireceği ise yapılacak ilk faaliyetlerle netleşecek.