Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından kurulan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile trafik kazalarına ilişkin hasar bildirimleri artık tek bir merkez üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), yeni sistemin trafik sigortalarında yürütülen kapsamlı reformların önemli bir ayağını oluşturduğunu belirterek, vatandaşların hasar ihbarlarını daha hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabileceğini açıkladı.

Tüm Sigorta Şirketleriyle Entegre Çalışacak

1 Eylül'de devreye alınacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, sektörde faaliyet gösteren tüm sigorta şirketleriyle entegre bir altyapıya sahip olacak. Böylece sürücüler, farklı şirketlerin iletişim kanallarını aramak yerine tek bir numara üzerinden hasar bildiriminde bulunabilecek.

Yeni uygulamanın, doğru yönlendirme sağlayarak işlemlerin hızlanmasına katkı sunması ve hasar süreçlerinde standart bir uygulama oluşturması hedefleniyor.

Hasar Süreçlerinde Reform Paketi Tamamlanıyor

TSB'nin açıklamasına göre OHİM, son dönemde yürürlüğe giren hasar yönetimi düzenlemelerini tamamlayan önemli bir adım niteliği taşıyor. Bu kapsamda daha önce hayata geçirilen araç değer kaybının hasar dosyasına dahil edilmesi, hasar hesaplama yöntemlerinin standartlaştırılması, akıllı sıralı eksper atama sistemi ve yetkisiz hasar takip faaliyetlerine yönelik tedbirlerle birlikte daha bütüncül bir yapı oluşturulmuş oldu.

Amaç Daha Hızlı ve Şeffaf Süreç

Yeni sistem sayesinde sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, hasar işlemlerinin sadeleştirilmesi ve gereksiz anlaşmazlıkların azaltılması amaçlanıyor. Yetkililer, ortak ihbar merkezi sayesinde vatandaşların kaza sonrası haklarına daha kısa sürede ulaşabileceğini ve süreçlerin daha şeffaf şekilde yürütüleceğini ifade ediyor.

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin 1 Eylül itibarıyla hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, trafik kazalarında hasar bildirimi için tek merkezli yeni döneme resmen geçilmiş olacak.