Yeni projeyle birlikte iki ilçe arasındaki seyahat süresi 60 dakikadan 30 dakikaya düşerken, yıllık 260 milyon liralık ekonomik tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, projenin Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından stratejik öneme sahip Armutlu hattındaki ulaşım standardını yükselteceğini belirtti. Toplam 45 kilometrelik güzergâhın 2,5 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, 10,7 kilometresi Esenköy geçişini kapsayan bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 kilometresi ise sathi kaplamalı tek yol olarak inşa edildi.

6 tünel, 4 viyadük ve 5 köprü yapıldı

Projenin Esenköy kesiminde ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz hale getirmek amacıyla 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşak hayata geçirildi. Yeni yol sayesinde özellikle virajlı ve zorlu güzergâhta ulaşım daha güvenli hale gelirken, seyahat süresi de yarıya indirildi.

Yıllık 260 milyon liralık katkı

Bakan Uraloğlu, yolun yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda ekonomiye de önemli katkılar sunacağını ifade etti. Açıklamaya göre proje sayesinde zamandan 240 milyon lira, yakıttan ise 20 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 260 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonunun yılda yaklaşık 900 ton azaltılması öngörülüyor.

Turizm ve sanayiye ivme kazandıracak

Yeni ulaşım yatırımıyla birlikte Yalova'nın gelişen sanayi bölgeleri, tersaneleri ve turizm destinasyonları arasındaki erişimin hızlanması bekleniyor. Armutlu ve Esenköy başta olmak üzere bölgedeki ekonomik hareketliliğin artacağına dikkat çeken Uraloğlu, modern ulaşım altyapısının hem vatandaşların yaşam kalitesine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin, Marmara Bölgesi'ndeki ulaşım ağını güçlendiren önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkması bekleniyor.