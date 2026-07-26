Edinilen bilgilere göre sanatçının farklı tarihlerde üç ayrı vasiyet hazırladığı ve bu belgelerin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılmasının beklendiği ifade ediliyor.

haber7.com'daki habere göre İnanır, ilk vasiyetini 2015 yılında hazırlarken, 2022 yılında noter huzurunda iki yeni vasiyet daha düzenledi. Vasiyetlerin içeriği ise şimdilik gizliliğini koruyor. Belgelerin açılmasıyla birlikte mirasın hangi kişi ya da kurumlara bırakıldığı resmiyet kazanacak.

Sanatçının mirasının yalnızca banka hesapları ve taşınmazlardan oluşmadığı belirtiliyor. Yıllar boyunca oluşturduğu koleksiyonların da mirasın önemli bir bölümünü oluşturduğu ifade ediliyor. Bunlar arasında yaklaşık 25 adet lüks saat, çeşitli markalara ait koleksiyonluk çakmaklar ve özel tasarım yüzüklerin bulunduğu öne sürülüyor.

Kadir İnanır'ın en dikkat çeken koleksiyonlarından biri ise uzun yıllar boyunca dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü. Manevi değeri yüksek olduğu belirtilen koleksiyonun da vasiyet kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor.

Mirasın kimlere kalacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Sekiz kardeşli bir aileden gelen İnanır'ın hayatta olan ağabeyi Reşit İnanır'ın yanı sıra çok sayıda yeğeni bulunuyor. Yaklaşık 24 yıldır birlikte olduğu Jülide Kural ile resmi nikâhının bulunmaması nedeniyle vasiyetlerin içeriğinin miras paylaşımında belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, üç ayrı vasiyet hazırlanmasının nedeni ve son düzenlenen belgelerin önceki vasiyetleri tamamen değiştirip değiştirmediği henüz netlik kazanmış değil. Tüm bu soruların yanıtının, eylül ayında yapılması beklenen vasiyet açılışının ardından ortaya çıkması bekleniyor.