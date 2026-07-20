İspanya Milli Takımı'nın maçları sırasında kameralara sık sık yansıyan Keyne, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sevinç gösterileri, futbolcularla kurduğu sıcak diyaloglar ve masum mimikleri milyonlarca kez paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Kupanın gerçek yıldızı Keyne", "İspanya'nın yeni maskotu bulundu" ve "Turnuvanın en tatlı taraftarı" gibi yorumlarla küçük Yamal'a övgüler yağdırdı. Resmi bir unvanı bulunmasa da Keyne, futbolseverler tarafından İspanya'nın gayriresmi maskotu olarak anılmaya başladı.

Lamine Yamal da röportajlarında kardeşinin kendisine büyük moral verdiğini belirterek, ailesinin desteğinin sahadaki performansına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Henüz futbol kariyerinin başında bile olmayan Keyne Yamal, Dünya Kupası boyunca sergilediği sempatik tavırlarla milyonlarca futbolseverin kalbini kazanırken, turnuvanın unutulmaz figürlerinden biri olmayı başardı. Sosyal medyada oluşan büyük ilgi, küçük Yamal'ı kupanın en sevilen yüzlerinden biri haline getirdi.