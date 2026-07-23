Deprem döneminde AHBAP'a destek veren isimlerden biri olan Portakal, yaptığı açıklamalardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek, "Gerekirse kamuoyundan özür dilemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma çerçevesinde daha önce bazı gazeteci ve sanatçıların da ifadelerine başvurulurken, Portakal'ın beyanları dosyadaki en dikkat çeken açıklamalardan biri oldu.

Deprem dönemindeki desteğini anlattı

Savcılıkta verdiği ifadede Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u kamuoyunda tanınan isimler olarak bildiğini ancak kendileriyle kişisel bir yakınlığının bulunmadığını söyleyen Portakal, deprem sürecinde yaptığı yayınların tek amacının yardım kampanyalarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

AHBAP'ın yanı sıra AFAD ve Kızılay'ın duyurularına da yayınlarında yer verdiğini belirten Portakal, o dönem oluşan kamuoyu güveni nedeniyle AHBAP'a destek açıklamaları yaptığını dile getirdi.

"Bağışların nasıl kullanıldığını sorgulamadım"

Portakal, AHBAP'a kişisel olarak bağış yapmadığını, yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ettiğini ifade ederken, derneğin topladığı bağışların kullanım sürecini denetlemediğini söyledi.

Bu konuda özeleştiri yapan Portakal, "Geldiğimiz noktada bu derece güven duymuş olmaktan dolayı pişmanım. Toplanan bağışların nasıl kullanıldığını daha fazla sorgulamalıydım. Kendime de kızıyorum. Gerekirse bu konuda özür dilemeye hazırım." dedi.

"İyi niyetlerimizi sömürdüler"

Savcılıktaki ifadesinin ardından adliye önünde de açıklamalarda bulunan Portakal, deprem döneminde AHBAP'ı güvenilir bir yardım kuruluşu olarak gördüğünü ancak soruşturma sürecinde ortaya çıkan iddiaların kendisini üzdüğünü belirtti.

"Daha fazla sorgulayabilirdik. İyi niyetlerimizin istismar edilmiş olabileceği düşüncesi beni rahatsız ediyor." diyen Portakal, yaşanan gelişmeler nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Soruşturmada yeni ifadeler dosyaya giriyor

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında daha önce ifadelerine başvurulan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter de deprem dönemindeki destek paylaşımlarına ilişkin pişmanlık duyduklarını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, derneğin bağış toplama faaliyetleri ile elde edilen kaynakların kullanım süreçlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.