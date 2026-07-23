Anne Bedriye Doku: "Sen de bir annesin, ne gördüysen anlat"

Adliyeye eşi Halit Doku, kızı Aygül Doku ve avukatlarıyla birlikte gelen Bedriye Doku, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e çağrıda bulundu.

Acılı anne, "Ben bir mezar istiyorum. Kızımın kemiğini istiyorum. Artık kızım geri gelmeyecek ama en azından kemiğini bana verin. Sen de bir annesin. Allah için ne gördüysen savcıya git anlat. Oğlun ve kocan ne yaptıysa anlat" ifadelerini kullandı.

Aile: "Bu dosya artık kapanmayacak"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku ise soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü belirterek dosyanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Aygül Doku, bugüne kadar sessiz kalanlara seslenerek, "Bugüne kadar korkmuş olabilirsiniz. Ama artık bildiklerinizi anlatın. Gelin pişmanım deyin, ne gördüyseniz anlatın. Bu dosya geri dönmeyecek" dedi.

Ayrıca sosyal medyada Gülistan Doku hakkında yapılan asılsız iddialara da tepki gösteren Doku, kardeşinin hiçbir şekilde magazin malzemesi yapılamayacağını vurgulayarak hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Soruşturmada kritik süreç

Gülistan Doku dosyası, yıllardır kamuoyunda "üstü örtülüyor" iddialarıyla tartışılırken, son aylarda soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi. Son operasyonla birlikte gözaltı sayısı 17'ye yükselirken, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma dikkat çekiyor

Dosyanın yeniden ivme kazanmasında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı soruşturma süreci etkili oldu. Delillerin yeniden değerlendirilmesi, tanık ifadelerinin güncellenmesi ve yeni bilgi ve belgelerin dosyaya eklenmesiyle soruşturma farklı bir boyuta taşındı.

Sosyal medyada Başsavcı Ebru Cansu hakkında çok sayıda destek paylaşımı yapılırken, bazı paylaşımlarda "dokunulmazlık algısını yıkan savcı" ve "dosyayı sonuna kadar takip eden başsavcı" ifadeleri kullanıldı. Ancak bu değerlendirmeler sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını yansıtıyor. Resmi makamlar ise soruşturmaya ilişkin açıklamalarında yalnızca adli sürecin hukukun gerekleri çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtiyor.

Gülistan Doku dosyasında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürerken, soruşturmanın yeni operasyonlarla genişleyebileceği belirtiliyor. Öte yandan Doku ailesi ise tek taleplerinin yıllardır olduğu gibi gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin sağlanması olduğunu vurguluyor.