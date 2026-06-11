Toplam 1 milyon 663 bin dekarlık devasa arazinin 564 bin dekarlık (56 bin 400 hektar) alanını kaplayan buğday tarlalarında biçerdöverler kontak çalıştırdı.

Bu yıl bölgede etkili olan yoğun yağışlar, tarım arazilerine adeta can suyu oldu. Arpa hasadının başarıyla tamamlanmasının ardından sıra buğdaya gelirken, yetkililer bu sezon rekoltede ciddi bir artış bekliyor.

"Halay Çeker Gibi" Yan Yana: Görsel Şölen

Hasat sezonunun açılışıyla birlikte, onlarca biçerdöverin devasa arazide yan yana dizilerek ilerlemesi renkli görüntülere sahne oldu. Tarlada adeta "halay durur gibi" bir araya gelen dev iş makineleri, Şanlıurfa ovalarını sarıdan altına boyayan buğdayları toplamak için hummalı bir çalışmaya girişti.

İlk Hasat Vali Şıldak’tan

Ceylanpınar’daki bu büyük coşkuya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da ortak oldu. İşletmeyi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Şıldak, daha sonra bir biçerdöverin direksiyonuna geçti. Pervaneleri bizzat çalıştırarak sezonun ilk buğday hasadını başlatan Şıldak, TİGEM’in Türkiye için stratejik önemine dikkat çekti.

Vali Hasan Şıldak: "TİGEM, Ceylanpınar’ın ve ülkemizin medarıiftiharıdır. Burası sadece muazzam bir üretim merkezi değil, aynı zamanda ciddi bir istihdam kapısı ve örnek tarım uygulamaları ile tohum yetiştiriciliğinin kalbidir." Fındık bahçelerinde mesai erken başladı: Üreticiler yabani ot temizliğine girişti İçeriği Görüntüle

Yağışlar Rekolteyi %20 Uçuracak

Son dönemde bölgede kaydedilen yoğun yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Vali Şıldak, hem sulu hem de kuru tarım yapılan Şanlıurfa genelinde bu yıl yüksek bir verim beklendiğini vurguladı:

Yağış Bereketi: Geçtiğimiz yıllara oranla rekoltede en az %20 artış öngörülüyor.

Kent Genelinde Seferberlik: Şanlıurfa genelindeki tüm çiftçilerin şu an tarlada olduğunu belirten Şıldak, tüm üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Hasat programına Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Ceylanpınar Kaymakamı Çağatay Çakal, TİGEM üst düzey yetkilileri, yerel kurum müdürleri ile askeri ve emniyet personeli de eşlik etti. Türkiye'nin ekmek teknesi konumundaki Ceylanpınar'da hasat işlemlerinin önümüzdeki günlerde de tüm hızıyla sürmesi bekleniyor.