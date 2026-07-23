Atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla üniversitelerdeki rektör atamaları da netleşti. Buna göre;

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar ,

, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ,

, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu ,

, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Emre Alkin ,

, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kesik ,

, Sanko Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Güner Dağlı ,

, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal Yıldız ,

, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

Yayımlanan kararlarla birlikte yükseköğretim kurumlarının yönetim kadrolarında önemli değişiklikler hayata geçirilmiş oldu. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.