Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, Sakarya 4. İcra Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.E. ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak çalışan F.A. ve oğlu Y.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında yürütülen soruşturmanın zimmet suçlaması kapsamında sürdüğü öğrenildi. İlk incelemelerde kamu kaynaklarından yaklaşık 15 milyon liralık usulsüz işlem yapıldığı iddiaları üzerinde duruluyor.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında mali kayıtlar ve ilgili dosyalar üzerinde detaylı inceleme yürütülürken, olayın kapsamının yapılacak incelemelerle netlik kazanacağı belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni bulgulara göre dosyanın genişleyebileceğini ifade etti. Zimmet iddiasına ilişkin resmi makamların incelemesi devam ediyor.