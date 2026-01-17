Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıda, büyükşehir belediyelerinin 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026 yılına yönelik yol haritası ele alındı. Toplantı gündeminde ayrıca tutuklu belediye başkanları, devam eden operasyonlar, küresel ve ulusal siyasetin yerel yönetimlere etkileri ile kuraklıkla mücadele başlıkları yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li belediyelerin 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Seçer, “Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını ve ülke ekonomisinin yaklaşık dörtte üçünü CHP’li belediyeler yönetiyor. Belediye başkanları yalnızca yerel yöneticiler değil, aynı zamanda ülke siyasetinin de önemli aktörleridir” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seçer, Mersin’in stratejik konumuna dikkat çekti. Kentin tarihsel süreçte liman kenti kimliğiyle öne çıktığını vurgulayan Seçer, göçlerle büyüyen dinamik yapısının Mersin’i Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline getirdiğini ifade etti.

Bu tür toplantıların geçmişte de verimli sonuçlar doğurduğunu kaydeden Seçer, “Bugün burada olma nedenimiz; hem kendi sorumluluk alanlarımızdaki sorunları konuşmak ve deneyim paylaşmak hem de Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı siyasal çalkantıları değerlendirmek. Mersin ve komşumuz Adana gibi kentler, Orta Doğu ve Kafkaslar’daki gelişmelerden doğrudan etkilenebiliyor. Bölgemiz ulusal güvenlik açısından da son derece stratejik bir konumda” diye konuştu.

Türkiye’nin geleceğinin yerelden inşa edileceğini vurgulayan Seçer, “Belediyeler yalnızca altyapı hizmeti üreten kurumlar değildir. Aynı zamanda vatandaşın umudunu diri tutan yapılardır” ifadelerini kullandı.

“Mersin modeli örnek bir belediyeciliktir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal adalet, kapsayıcılık ve krizlere karşı direnç temelinde örnek bir yerel yönetim anlayışı sergilediğini belirtti. Zeybek, “Vahap Seçer, günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor” dedi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti. Belediye başkanları, yürüttükleri projeler ve yerel yönetim deneyimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.