Bölge çiftçileri, Karadeniz’de uygulanan fındık desteklerinin Bursa’da da verilmesi halinde üretim alanlarının kısa sürede büyük bir artış göstereceğini belirtiyor.

Tarımsal üretim ve ürün çeşitliliğiyle öne çıkan Bursa’da, Uludağ eteklerinde uzun yıllardır fındık üretimi yapılıyor. Hasat edilen fındıklar, Trabzon dahil olmak üzere Karadeniz illerinden dahi talep görüyor; Karadenizli tüccarlar bölgeye gelerek ürün satın alıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ilçede yaklaşık 300 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu, bunun yarısından fazlasında sulu tarım yapıldığını söyledi. Birçok ilçede sınırlı sayıda ürünle tarım yapıldığını ifade eden Çelik, İnegöl’de ise 80’in üzerinde ürün çeşidi bulunduğunu ve bu çeşitliliğin çiftçinin elini güçlendirdiğini vurguladı.

Son yıllarda ceviz yetiştiriciliğinin arttığını belirten Çelik, genç bahçelerle birlikte ceviz üretim alanının 30 bin dekara ulaştığını dile getirdi. Uludağ eteklerinde yaklaşık 4 bin dekarlık alanda fındık üretimi yapıldığını aktaran Çelik, üreticilerin genel olarak fındık fiyatlarından memnun olduğunu kaydetti.

Alternatif ürünlerin önemine dikkat çeken Çelik, “Yıllardır ülkede alternatif ürünlerden bahsediliyor. Bizim bölgemiz fındık için son derece uygun. Çiftçiyi kırsalda tutmak istiyorsak, Karadeniz’de fındığa verilen desteğin İnegöl’de de verilmesini istiyoruz” dedi.

Fındığa destek sağlanması halinde üretim alanlarının kısa sürede cevizi geride bırakacağını ifade eden Çelik, “Uludağ etekleri ve Bilecik’in yamaçlarında yetişen fındığın kalitesi Karadeniz fındığından geri değil. Sofralık, son derece lezzetli bir fındığımız var” diye konuştu.