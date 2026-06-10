Özgür Özel’in Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kararın durdurulması için yarın sabah itibarıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

MYK’dan 9 Ağırtop İçin "Kesin İhraç" İstemi

Kılıçdaroğlu tarafından Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada parti içindeki dengeleri sarsacak bir kararı duyurdu. Alınan kararla, aralarında partinin tepe yönetiminde yer alan genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin de bulunduğu 9 isim "tedbirli olarak kesin ihraç" talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi.

Disipline sevk edilen isimler şunlar:

Genel Başkan Yardımcıları: Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Grup Başkanvekilleri: Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın

Milletvekilleri: Ensar Aytekin, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer

"Parti Meclisi Dengesini Değiştirme Çabası"

Kararın ardından sert bir açıklama yapan Özgür Özel’in Parti Sözcüsü Zeynel Emre, disipline sevk hamlesinin hukuki değil, siyasi bir hamle olduğunu savundu. Yapılan işlemin arkasında Parti Meclisi’ndeki (PM) çoğunluğu ele geçirme planı olduğunu öne süren Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın sabah vakit kaybetmeden Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurumuzu yapıyoruz. Parti Meclisi üyelerimizin büyük bir çoğunluğu bu kumpas karşısında partiyi savunma konusunda hemfikir. 9 arkadaşımızın alelacele bu akşam disipline sevk edilmesinin tek bir nedeni var: Bu isimlerin 4'ü aynı zamanda Parti Meclisi üyesi. Acaba PM’deki dengeyi kendi lehlerine değiştirebilirler mi diye çabalıyorlar. Sürekli 'partide birlik ve bütünlük' diyenlerin iddialarının koca bir yalandan ibaret olduğu bir kez daha tescillenmiştir." Kılıçdaroğlu'ndan İhraç Kararlarına İlk Değerlendirme: “CHP Kirli Siyasetten Arınacak” İçeriği Görüntüle

Kriz Derinleşiyor

Mahkeme kararıyla Özgür Özel’in genel başkanlıktan uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemine hukuki bir formülle geri dönülmesiyle başlayan süreç, partiyi iki başlı bir yönetim krizine sürükledi. Yarın sabah açılacak olan dava, CHP’deki liderlik ve meşruiyet savaşının yargı koridorlarında nasıl bir seyir izleyeceğini belirleyecek.