Kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Özel, yaptığı kısa açıklamada, "Vatana, millete, partimize ve hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in resmi X hesabındaki kapak fotoğrafı Yeni Parti logosu ile değiştirildi.

Yeni Parti Meclis'in ikinci büyük grubu oldu

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin Yeni Parti çatısı altında birleşmesiyle TBMM'deki sandalye dağılımı önemli ölçüde değişti. Yeni Parti, 91 milletvekiliyle AK Parti'nin ardından Meclis'in ikinci büyük siyasi grubu haline gelirken, ana muhalefet görevini de devraldı.

Bu gelişmeyle birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 135'ten 44'e geriledi. Böylece CHP, uzun yıllardır sürdürdüğü ana muhalefet konumunu kaybederek Meclis'teki sıralamada beşinci parti konumuna düştü.

Süreç son grup toplantısıyla başlamıştı

Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı son konuşmada, yaşanan süreci "zorunlu bir ayrılık" olarak nitelendirmiş ve milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi yol haritası çizeceklerini açıklamıştı. Özel'in bu açıklamasının ardından başlayan istifa süreci, üç gün içinde resmiyet kazandı.

Siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan ayrılık, Yargıtay'ın CHP kurultaylarına ilişkin "mutlak butlan" dosyasına yönelik tartışmaların gölgesinde gerçekleşti.

TBMM'de yeni sandalye dağılımı

İstifaların ardından Meclis'teki milletvekili dağılımı şu şekilde oluştu:

AK Parti: 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 44

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1

Bağımsız milletvekilleri: 11

Siyasette yeni dönem

Yeni Parti'nin kısa sürede TBMM'nin ikinci büyük grubu haline gelmesi, Türkiye siyasetinde muhalefet dengelerini köklü biçimde değiştirdi. Gözler şimdi partinin programına, yönetim kadrosuna ve önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi stratejiye çevrilmiş durumda. Yeni oluşumun, Meclis çalışmalarında ve olası seçim sürecinde muhalefetin yeni merkez aktörlerinden biri olması bekleniyor.