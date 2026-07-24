24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın, yalnızca bir ibadet mekânı olmadığını vurgulayan Erdoğan, yapının milletin tarih şuuru, fetih ruhu ve medeniyet anlayışının simgesi olduğunu ifade etti.

"Fethin mührü ve medeniyetimizin sembolü"

Takdim yazısında İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya'nın yeni bir kimlik kazandığını belirten Erdoğan, Fatih Sultan Mehmed'in fethin ardından harap durumdaki mabedi ihya ettirdiğini hatırlattı.

Erdoğan, Ayasofya'nın fetihle birlikte İslam medeniyetinin önemli sembollerinden biri haline geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayasofya-i Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekânı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir."

"Tarihi bir sorumluluk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde Ayasofya'nın korunmasına ilişkin hükümlerin yer aldığını hatırlatarak, bu mirası gelecek nesillere aktarmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ayasofya'nın dünya kültür mirası içerisindeki özel konumunu korumaya devam edeceğini belirten Erdoğan, hazırlanan eserin de yapının mimari, tarihi ve manevi yönlerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını kaydetti.

"Asli hüviyetine kavuştu"

Erdoğan, 24 Temmuz 2020'de alınan kararla Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermeye başladığını anımsatarak, mabedin insanlığın ortak kültürel hafızasına katkı sunmayı sürdüreceğine inandığını belirtti.

Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Türkiye'ye katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise Hatay'ın tarih boyunca farklı kültür ve inançların barış içinde yaşadığı önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Erdoğan, kentin daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Erzurum Kongresi mesajı

Erdoğan ayrıca Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, kongrenin milli mücadele ruhunun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mesajında kongrede ortaya konulan "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür" anlayışının bugün de Türkiye'ye ilham verdiğini ifade eden Erdoğan, kongre üyelerini saygıyla andığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cami çıkışında vatandaşları selamladıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Ayasofya'yı yeniden ibadete açmak bize nasip oldu"

Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının tüm İslam alemi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, merhum Necip Fazıl Kısakürek'in yıllar önce dile getirdiği "Ayasofya açılacak" sözlerini hatırlattı. Erdoğan, Ayasofya'nın yalnızca yeniden ibadete açılmadığını, aynı zamanda İslam alemiyle yeniden buluşturulduğunu ifade etti.

Ayasofya'da restorasyon ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Erdoğan, tarihi mabedin hem İslam dünyasına hem de tüm insanlığa açık olduğunu belirterek, "Mimari özellikleri ve dünyadaki konumuyla çok farklı bir eser olan Ayasofya'nın bu sürecini yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı Rabbimize hamdediyoruz" diye konuştu.



"Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin Türkiye açısından önemli bir kazanım oldu"

NATO Zirvesi'ni değerlendiren Erdoğan, başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere zirveye katılan liderlerin memnuniyetlerini kendileriyle paylaştığını belirtti. Bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrasında, hatta eşleriyle gelenler eşimle birlikte yaptıkları programda olsun, yemekte olsun, mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen zirvelerin Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Erdoğan, "20 yıl sonra İstanbul'un ardından Ankara'da gerçekleştirilen zirve bizler için büyük bir zenginlik ve mutluluk oldu. Zirvenin ardından tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"İnşallah bizlere de böyle bir dünya şampiyonluğu nasip olur"

İspanya'nın Dünya Kupası zaferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yaşadığı mutluluğun son derece doğal olduğunu belirtti. Türkiye'nin de benzer başarıları yakalayabileceğine inandığını ifade eden Erdoğan, "İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşarız. Bu başarılar Türkiye'ye çok yakışır" ifadelerini kullandı.