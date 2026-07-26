Çin’in Makao Özel İdari Bölgesi’nde bulunan East Asian Games Dome’da oynanan dev finalde ay-yıldızlılar, ilk seti kaybetmesine rağmen muazzam bir geri dönüşe imza attı. 2023’ten sonra bir kez daha kupayı müzesine götüren milli takımımız, Türkiye’yi yeniden sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya’yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye’yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷 pic.twitter.com/9Bvsy8WXiZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2026

Makao'da Unutulmaz Geri Dönüş

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, çekişmeli geçen ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. Ancak oyundan kopmayan Filenin Sultanları, oyuna ağırlığını koydu:

1. Set: Türkiye 23 - 25 Brezilya

2. Set: Türkiye 25 - 23 Brezilya

3. Set: Türkiye 26 - 24 Brezilya

4. Set: Türkiye 25 - 21 Brezilya

İkinci setten itibaren ritmini bulan ay-yıldızlılar; sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

En Değerli Oyuncu (MVP): Melissa Vargas!

Şampiyonluğun mimarlarından Melissa Vargas, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla 2026 Voleybol Milletler Ligi’nin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilerek başarısını taçlandırdı.

Milletler Ligi’nde 4. Madalya

Bu zaferle birlikte Türkiye, VNL tarihindeki 3. finalinde 2. altın madalyasını kazandı. 2018'den bu yana düzenlenen organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın toplam madalya koleksiyonu şöyle şekillendi:

2 Altın (2023, 2026)

1 Gümüş

1 Bronz

Maçın Detayları