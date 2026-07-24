Gayrimenkul sektöründeki güncel hesaplamalara göre, yeni bir eve taşınırken yalnızca kira ödemesi değil; depozito, emlak komisyonu, nakliye, boya-badana, temizlik ve abonelik işlemleri de önemli bir maliyet oluşturuyor.

Ortalama bir taşınma sürecinde ortaya çıkan giderler şu şekilde sıralanıyor:

1 aylık peşin kira: 45 bin TL

2 aylık depozito: 90 bin TL

Emlak komisyonu: 45 bin TL

Nakliye ücreti: Yaklaşık 50 bin TL

Boya, badana ve temizlik: Yaklaşık 50 bin TL

Abonelik işlemleri ve noter giderleri: Yaklaşık 11 bin TL

Bu kalemler toplandığında, İstanbul'da yeni bir eve taşınmanın maliyeti yaklaşık 291 bin TL'ye ulaşıyor.

Taşınma Günü Ek Ücret Uyarısı

Uzmanlar, taşınma sürecinde yalnızca yüksek maliyetlere değil, son anda talep edilen ek ücretlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle nakliye firmalarıyla önceden belirlenen fiyatın, taşınma günü "eşya beklenenden fazla", "kat sayısı yüksek" veya "taşıma şartları değişti" gibi gerekçelerle artırılabildiği belirtiliyor. Bu durumun tüketicileri mağdur edebildiğine dikkat çekilirken, vatandaşların taşıma sözleşmesini yazılı yapmaları ve tüm hizmet detaylarını önceden kayıt altına almaları öneriliyor.

Artan kira fiyatlarıyla birlikte taşınma giderlerinin de rekor seviyelere çıkması, İstanbul'da ev değiştirmenin birçok aile için ciddi bir finansal yük haline geldiğini ortaya koyuyor. Ev değiştirmeyi planlayanların, yalnızca kira bütçesini değil, taşınma sürecindeki tüm ek masrafları da hesaba katmaları gerektiği ifade ediliyor.