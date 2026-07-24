24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen çok sayıda ürüne yüzde 12,5 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), kararın 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü (Section 301) kapsamında yürütülen soruşturmanın ardından alındığını açıkladı. Washington yönetimi, bazı ülkelerin zorla çalıştırılarak üretilen malların ithalatını yasaklamadığı veya mevcut yasakları yeterince uygulamadığı gerekçesiyle bu adımı attığını belirtti.

Türkiye en yüksek vergi grubunda yer aldı

Yeni düzenlemeye göre ülkeler iki ayrı kategoriye ayrıldı.

Yüzde 10 tarife: Zorla çalıştırma ürünlerine yönelik ithalat yasağı bulunan veya ABD ile bu konuda taahhütte bulunan ülkeler.

Zorla çalıştırma ürünlerine yönelik ithalat yasağı bulunan veya ABD ile bu konuda taahhütte bulunan ülkeler. Yüzde 12,5 tarife: Böyle bir yasağı bulunmayan ya da ABD'nin değerlendirmesine göre yeterli uygulama yapmayan ülkeler.

Türkiye; Çin, Rusya, Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda, Vietnam, Singapur, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika gibi ülkelerle birlikte yüzde 12,5 ek gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.

ABD ithalatının yüzde 99,4'ünü kapsıyor

USTR'nin yayımladığı bilgi notuna göre uygulama, ABD'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 99,4'ünü kapsayan 60 ticaret ortağını ilgilendiriyor. Ancak petrol, doğal gaz, bazı gıda ürünleri, savunma ürünleri ile mevcut Section 232 kapsamındaki çelik ve alüminyum ürünleri gibi bazı kalemler uygulama dışında bırakıldı.

Karar bugün yürürlüğe girdi

Yeni tarifeler, 24 Temmuz itibarıyla ABD gümrüklerine giriş yapan veya antrepolardan çekilen ürünler için uygulanmaya başlandı. Böylece daha önce geçici olarak yürürlükte bulunan yüzde 10'luk küresel tarife sona ererken, yerine hukuki dayanağı daha güçlü olduğu belirtilen Section 301 tarifeleri getirildi. Bu değişikliğin, ABD Yüksek Mahkemesi'nin önceki küresel tarifelerin hukuki dayanağını geçersiz saymasının ardından gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Türkiye'nin ihracatı nasıl etkilenebilir?

ABD, Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından biri olmayı sürdürüyor. Yeni yüzde 12,5'lik ek vergi özellikle ABD pazarına yönelik sanayi ürünleri, makine, otomotiv yan sanayi, tekstil ve çeşitli imalat ürünlerinde maliyet baskısı oluşturabilir. Uzmanlar, kararın Türk ihracatçılarının rekabet gücü üzerinde etkili olabileceğini ancak ürün bazındaki muafiyetlerin ve sektörel düzenlemelerin de yakından takip edilmesi gerektiğini değerlendiriyor.