Yeni uygulamayla birlikte daha önce kullanılan pasaport takip modülü devre dışı bırakılırken, tüm başvuru süreçleri artık DYS üzerinden gerçekleştirilecek.

Bakanlığın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen sistem sayesinde ihracatçılar, yeşil pasaport işlemlerini daha kolay ve hızlı şekilde takip edebilecek. Sistemi kullanmak isteyen firmaların, üyesi oldukları ihracatçı birlikleri aracılığıyla kayıt işlemlerini tamamlamaları yeterli olacak. Birlik üyesi olmayan firmalar ise istedikleri ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine başvurarak sisteme dahil olabilecek.

İhracat tutarına göre pasaport hakkı

Yeşil pasaport hakkı, firmaların son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracat performansına göre belirleniyor.

Buna göre;

500 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında ihracat yapan firmalara 1 kişi ,

, 10 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 2 kişi ,

, 25 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 3 kişi ,

, 50 milyon dolar ile 100 milyon dolar arasında ihracat yapanlara 4 kişi ,

, 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalara ise 5 kişi için yeşil pasaport hakkı tanınıyor.

Bu haktan firma sahipleri, ortakları ve çalışanları yararlanabiliyor. Şirket ortaklarının tüzel kişi olması halinde ise ilgili tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanları da belirlenen şartları sağlamaları halinde başvuru yapabiliyor.

Kimler başvuramıyor?

Mevzuata göre, şirketle hissedarlık veya sigortalı çalışma bağı bulunmayan dışarıdan atanmış yönetim kurulu üyeleri ve müdürler yeşil pasaport hakkından yararlanamıyor. Sadece huzur hakkı alınması da başvuru için yeterli kabul edilmiyor.

Öte yandan iflas, tasfiye veya konkordato sürecindeki şirketler ile tam bölünme gerçekleştirmiş firmalar da ihracatçılara tanınan bu haktan faydalanamıyor.

İhracatçılara verilen yeşil pasaportta devlet memurlarındaki uygulamadan farklı olarak eş ve çocuklara doğrudan hak tanınmıyor. Aile bireylerinin pasaport alabilmesi için şirket ortağı veya çalışanı olmaları ve firmanın hak ettiği kontenjan içinde yer almaları gerekiyor.

İhracatta rekor seviyeler

Türkiye'nin ihracat performansı da yükselişini sürdürüyor. Haziran ayında 24 milyar 940 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek haziran ayı ihracatı gerçekleşirken, yılın ilk altı ayında toplam ihracat 136,1 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık dönemde ise ihracat 278 milyar doları aşarken, mal ve hizmet ihracatının yıllık toplamı ilk kez 400 milyar doların üzerine çıktı.