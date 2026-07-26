Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen oyuncularından Torunlar GYO; bünyesinde yer alan Mall of İstanbul, Torium, Zafer Plaza ve Korupark gibi dev AVM portföylerinin yanı sıra Torun Center ve karma projelerdeki ticari alanlarıyla yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve geniş yankı uyandıran "günlük kira geliri" haberlerinin ardından, tartışılan rakamların kaynağı ve şirketin finansal tablosundaki karşılığı mercek altına alındı.

Rakamlar Nereden Geliyor?

Finans kulislerini ve sosyal medyayı meşgul eden "günlük kira" hesaplamalarının, şirketin bilançolarından, aracı kurum raporlarından ve orta/uzun vadeli finansal projeksiyonlarından türetildiği belirtiliyor.

Portföydeki AVM'lerin yüksek doluluk oranları, enflasyona endeksli kira sözleşmeleri ve ticari ünitelerden sağlanan toplam yıllık gelirlerin güne oranlanmasıyla elde edilen bu matematiksel veriler, dijital basında "günlük kazanç" vurgusuyla gündeme taşındı.

Grubun kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun liderliğinde dev AVM'ler, karma projeler ve sanayi yatırımlarıyla Türkiye'nin en büyük GYO'larından biri haline gelen şirket cephesinden spekülatif haberlere yönelik özel bir polemik açıklaması yapılmadı. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan resmi finansal raporlar tablonun esasını ortaya koyuyor:

Şirket Kanadı Ve Bilanço Gerçeği

Konuyla ilgili şirket tarafından spekülatif haberlere yönelik özel bir polemik açıklaması yapılmazken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan resmi finansal raporlar tablonun esasını ortaya koyuyor:

Güçlü Nakit Akışı: Dev AVM ve ticari gayrimenkul portföyünden elde edilen düzenli kira gelirleri, şirketin operasyonel nakit akışının en güçlü motoru olmaya devam ediyor.

Gelir Kalemi Sadece Kira Değil: Şirket bilançosunda toplam cironun ana omurgasını kira gelirleri oluştursa da, proje bazlı konut ve ofis satış hasılatları da finansal sonuçlarda önemli bir pay tutuyor.

Ölçek Ekonomi Vurgusu: Finans uzmanları, bu ölçekteki AVM ve ticari projeleri yöneten bir GYO portföyünün gelirini "güne bölerek" vermenin dikkat çekici bir haber başlığı yarattığını, ancak bu rakamların toplam operasyonel giderler, vergilendirme ve yatırım maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Babanın oğula kefil olmadığı yerde biz kefil oluyoruz" İçeriği Görüntüle

Özetle şunu söyleyebiliriz; kamuoyunda tartışılan rakamlar spekülatif bir iddiadan ziyade, şirketin devasa gayrimenkul portföyünün yıllık finansal hacminin günlük baza indirgenerek haberleştirilmesinden kaynaklanıyor.