Toplanan MYK, partinin önde gelen 9 milletvekilini tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.

"Tüm Görevlerinden Uzaklaştırıldılar"

Kritik MYK toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, kararın detaylarını paylaştı. Sarı, sevk edilen isimlerin partideki tüm aktif görevlerine son verildiğini belirterek, "Söz konusu milletvekillerinin partideki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalarına an itibariyle karar verilmiştir" ifadesini kullandı.

İhracın Gerekçesi: Tüzüğün 74. Maddesi

MYK'nın aldığı bu sert kararın hukuki dayanağı, parti tüzüğünün "TBMM Dışında Disiplin" başlığını taşıyan 74. maddesi oldu. İlgili tüzük maddesi, Meclis çalışmaları dışındaki eylemleri kapsıyor ve şu hükmü içeriyor:

MADDE 74- (1) Grup üyelerinin yasama çalışmaları dışındaki tutum ve eylemlerinden doğan parti suçları, Merkez Yönetim Kurulu'nun isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca karara bağlanır.

İşte Kesin İhracı İstenen O İsimler:

Disipline sevk edilenlerin arasında mevcut grup yönetiminden ve Parti Meclisi (PM) üyelerinden çok kritik isimlerin yer alması dikkat çekti. Kesin ihracı istenen milletvekillerinin tam listesi şöyle:

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili)

Gökhan Günaydın (CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili ve PM Üyesi)

Özgür Karabat (CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi)

Burhanettin Bulut (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili)

Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili ve PM Üyesi)

Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili ve PM Üyesi)

Turan Taşkın Özer (İstanbul Milletvekili)

Ensar Aytekin (Balıkesir Milletvekili)

CHP Genel Merkezi'nde alınan bu karar sonrası gözler, sevk edilen isimlerin yapacağı açıklamalara ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun vereceği nihai karara çevrildi.