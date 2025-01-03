Muharrem Ekici’nin mezarına karanfil bırakıp dua eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekici’yi güzel hatıralarıyla anmaya devam edeceklerini belirtti. Annesi Emine Arslan’ı kaybeden Manisa Barosu Eski Başkanı Ali Arslan’a da taziye ziyareti gerçekleştiren Özel, Arslan ailesine baş sağlığı dileklerini iletti.

“Siyaseti çok inanarak yapan birisiydi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP İl Başkan Vekili Şeref Taşçılar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanlarıyla birlikte CHP Saruhanlı önceki dönem İlçe Başkanlarından merhum Muharrem Ekici’yi mezarı başında andı. 10’uncu vefatının yıldönümünde Ekici’nin mezarını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, dualar etti, mezara karanfil bıraktı. Muharrem Ekici’nin siyaset ve yol arkadaşları olduğunu söyleyen Özel, “Benim ayrıca, can arkadaşımdı. Siyaseti çok inanarak yapan birisiydi. Bugün Manisa’da 15 belediye kazanabildiysek bu işte hepimizden fazla emeği olanlardan bir tanesi Muharrem Ekici’dir. Keşke bugünleri görebilseydi. Tanıdığım en iyi Cumhuriyet Halk Partili isimlerden bir tanesiydi. Evlatları bize emanet. Bundan sonra da Muharrem’i güzel hatıralarıyla anmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ekici’nin mezar ziyaretinin ardından, CHP heyeti, merhum CHP Saruhanlı önceki dönem İlçe Başkanlarından Hasan Eroğlu’nun mezarına da giderek dua etti.

Ali Arslan ve ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, önceki dönemlerde Manisa Barosu ve CHP ilçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Ali Arslan’ın geçtiğimiz hafta annesi Emine Arslan’ı kaybetmesi dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan ve CHP Yunusemre ilçe Başkanı Mehmet Arslan’ın da babaannesi olan Emine Arslan için Yunusemre ilçesinin Osmancalı Mahallesi’nde düzenlenen pilav hayrına katılan Özgür Özel, milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti.