Emniyetten çağrı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadeye çağrıldığını doğrulayan Çelik, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, soruşturmanın içeriğine ilişkin detayları henüz bilmediğini belirtti. Çelik, "İstanbul Emniyeti tarafından arandım ve ifadeye çağrıldım. Hukuk dışı bir durum söz konusu değil, süreci takip ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu? 31 Ocak'ta Ekrem İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ne çağrılması üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı ve partililer, İmamoğlu’na destek vermek için adliye önünde toplanmıştı. Kalabalık nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, yaşanan hareketlilik kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bu gelişmelerin ardından, adliye önündeki toplanma nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

CHP’den tepki CHP İstanbul İl Örgütü, açılan soruşturmayı "siyasi baskı" olarak nitelendirerek tepki gösterdi. Parti yetkilileri, sürecin yakından takip edileceğini ve hukuki olarak gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Özgür Çelik’in önümüzdeki günlerde emniyette ifade vermesi bekleniyor.