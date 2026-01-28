Aydar, hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, “Ortada bir rüşvet yok, bir ticaret var. Ben suçsuzum” dedi.

Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada savunma yapan Kadir Aydar, Aziz İhsan Aktaş’tan 300 bin dolar aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aktaş ile kendisinin değil, babasının ticari ilişki yürüttüğünü ifade eden Aydar, “Babam daire satmıştır ve bu ticareti kabul etmektedir. Aziz İhsan Aktaş, bu ticaret kapsamında yalnızca 4 milyon TL ödeme yapmıştır” diye konuştu.

Tü rkiye’de ticaret yapmanın suç olmadığını vurgulayan Aydar, satışı yapılan dairenin savcılık tarafından 16 milyon TL değer biçildiğini, ancak bedelin tamamının ödenmediğini belirterek, “Eğer ödeme tam yapılsaydı, dairenin üzerindeki ipotek neden kaldırılmadı?” sorusunu yöneltti.

Babasıyla Aktaş arasındaki ticari ilişkiye hiçbir şekilde dahil olmadığını savunan Aydar, babasının Türkiye genelinde müteahhitlik yaptığını söyledi. Aziz İhsan Aktaş ile ilk kez babasının yaptığı bir tatil sitesinde komşuluk ilişkisi çerçevesinde tanıştığını belirten Aydar, İstanbul’da yaptığı ziyaretin de bu ilişki kapsamında olduğunu ifade etti.

Savunmasında Aktaş’a iki daire ve bir araç satıldığını, toplam bedelin yaklaşık 20 milyon TL olduğunu dile getiren Aydar, “Aldığı malların bile bedelini ödemeyen bir kişinin rüşvet verecek parası nerede? Ortada rüşvet değil, ticaret vardır. 9 aydır tutukluyum ve suçsuzum” ifadelerini kullandı.