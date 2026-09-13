Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla çocukların etkilendiğini vurgulayarak, COP31 sürecinde çocukların geleceğine yönelik kararların onların bakış açısıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Sıfır Atık Vakfı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye iş birliğiyle Aydın'da 'Türkiye Çocuk Hakları Komitesi 81 İl COP31 Buluşmaları Tanıtım Programı' gerçekleştirildi. Çocukların geniş katılımıyla düzenlenen programda iklim değişikliği, sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam başlıkları ele alınırken, çocukların görüş ve üretimlerinin COP31 sürecine taşınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Program kapsamında Aydın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklarla bir araya gelerek iklim değişikliğinin etkilerinden en fazla çocukların etkilendiğini vurguladı.

Bu yıl Türkiye'nin çok önemli uluslararası bir toplantıya daha ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Göktaş, 'COP31 Türkiye İklim Zirvesi için tüm kurumlarımız ve kuruluşlarımız yoğun bir gayret gösteriyor. Bizi asıl heyecanlandıran ise çocuklarımızın bu hazırlığın merkezinde yer almasıdır. Çocuklarımız sorumluluk aldılar ve 'COP31'de biz de varız' dediler. Zira iklim meselesi, en çok onların yarınlarını ilgilendiriyor. Çocuklarımız, düşünceleriyle, hayalleriyle ve çözüm önerileriyle geleceğimize yön veriyor. Bugün itibarıyla 48 bin üyeye sahip Çocuk Hakları Komitelerimiz, 81 ilimizde sahaya iniyor. Her bir evladımızın sesi, daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için yükseliyor. Ben şimdiden tüm evlatlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.

'Değişen iklimin izlerini artık soluduğumuz havada, içtiğimiz suda görüyoruz'

Dünyanın, çocukların geleceğini yakından ilgilendiren iklim değişikliği sorunu ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Bakan Göktaş, 'Yaşanan hiçbir çevre felaketi meydana geldiği yerde kalmıyor. Bir yerde kuruyan nehir, başka bir yerde azalan berekete, bir yerde yükselen sıcaklık, başka bir yerde yitirilen bir yuvaya dönüşüyor. Değişen iklimin izlerini artık soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, soframıza gelen lokmada görüyoruz. Ne yazık ki bu ağır tablonun yükünü en fazla çocuklarımız taşıyor. Oysa her çocuk, temiz bir gökyüzünün altında büyümeyi, berrak sulara, bereketli topraklara ve güvenli bir geleceğe kavuşmayı hak ediyor. Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadele, gelecek nesillere karşı sorumluğumuzdur. Bugün doğayı korumak için atacağımız her adım, yarın bir çocuğun umuduna ve hayaline hayat verecektir' şeklinde konuştu.

'İklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstleniyoruz'

COP31 buluşmasındaki en güçlü pusulanın, geleceğe çocukların gözünden bakabilmek olacağının altını çizen Bakan Göktaş, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi çocuklarımızın geleceğini güvence altına alma kararlılığımızı ortaya koyuyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bu hedefe toplumun tüm kesimlerinin katkı sunmasını sağlıyor. Şimdi ise COP31'e ev sahipliği yaparak, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir sorumluluk üstleniyoruz. Diyalogdan Uzlaşıya, Uzlaşıdan Aksiyona anlayışıyla COP31, bütün dünya, çocuklarımızın geleceği için aynı masa etrafında buluşacak. Alınacak her karar, çocuklarımızın nasıl bir dünyada büyüyeceğini belirleyecek. Bu büyük buluşmada bize yol gösterecek en güçlü pusula, geleceğe çocuklarımızın gözünden bakabilmek olacak. COP31 hazırlıklarını büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdüren çocuklarımızın bu samimi gayreti hepimizin yüreğine umut verdi. Hazırladıkları sorular üzerinden vatandaşlarımızı iklim krizi ve dijital karbon ayak izi konularında bilgilendiriyorlar. Günlük hayatta önemsiz görülen alışkanlıkların çevre üzerindeki görünmez etkilerine dikkat çekiyorlar. Bugün atacağımız küçük adımların gelecekte nasıl büyük bir fark oluşturabileceğini anlatıyorlar' dedi.

'Dünyada benzeri az bulunan bir modeldir'

Bakan Göktaş konuşmasının son bölümünde, 'Her çocuğun yeteneklerini keşfedebildiği ve kendi kararlarını verebildiği bir Türkiye için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, bugün ne yapıyorsak, çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmesi için yapıyoruz. Bu anlayışın en güçlü karşılıklarından biri, Çocuk Hakları Komitelerimizdir. Çocuk Hakları Komitelerimiz, çeyrek asrı aşkın süredir, çocuk hakları bilincini yaygınlaştırmak için çalışıyor. Bu komiteler, çocukların karar süreçlerine doğrudan katılımını sağlayan, dünyada benzeri az bulunan bir modeldir. Düzenledikleri Çocuk Forumlarında, eğitimden afetlere, çocuk işçiliğiyle mücadeleden dijital dünyada korunmaya kadar pek çok konuda görüş ve önerilerini ortaya koydular. Bugün ise tecrübelerini, iklim değişikliğiyle mücadeleye taşıyorlar. Burada kurulan stantlar ve ülke genelinde düzenlenen etkinlikler, bu çabanın somut karşılığıdır. Bu çabayı, azimleri ve enerjileriyle büyüten Çocuk Hakları Komitelerimizi gönülden tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.