Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine sahip olan ve Avrupa’nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketleri arasında yer alan Çağdaş Cam’ın Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arzı başarıyla sonuçlandı. 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde pay başına 20 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 840 milyon TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 oldu.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 637.038 adet emir ile satışa sunulan adedin 2,7 katına tekabül eden 112 milyon adet nominal değerli paylar için 2,2 milyar TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 628 bini aşkın yatırımcıya 42 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

Halka arzı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Pirinç, “Çağdaş Cam’ı global cam tedarik zincirleri içerisinde lider cam işlemecilerinden biri haline getirmeyi istiyoruz. Halka arzımızın da bu hedefe giden yolda bize ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğuna inanıyoruz. Çağdaş Cam’ın geleceğine inanan ve ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımız, üretim gücümüz ve yenilikçi bakış açımızla hem ülkemize hem de paydaşlarımıza değer katmaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çağdaş Cam paylarının 17 Aralık 2024 günü Borsa İstanbul’da çalacak ilk gong ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.