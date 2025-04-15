İstanbul'da, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 115'e varan zam yapıldı. Bu artış, özellikle mesire alanları ve sahil kenarlarında araçlarıyla vakit geçirmek isteyen vatandaşları olumsuz etkiliyor. Örneğin, Dragos Sosyal Tesisleri'nde otoparkın boş olmasına rağmen, sahil yolunun park yasağı olan şeridinde araç park edecek yer bulunmaması, yeni ücret tarifesinin yarattığı sorunları gözler önüne seriyor .​

Benzer bir durum Bursa'da da yaşanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balaban Mesire Alanı'nda, restoranda rezervasyon yapılmış olmasına rağmen otopark ücreti talep edilmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Ayrıca, otopark alanının yetersizliği ve park hizmetinin sunulmaması da eleştiriliyor .

İzmir'de ise Bayraklı sahilinde otoparkın ücretli hale getirilmesi, sahilin boş kalmasına neden oldu. Vatandaşlar, halkın nefes alabileceği alanların ücretli yapılmasına tepki gösteriyor .​

Bu gelişmeler, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların doğayla buluşma noktalarına erişimini zorlaştırıyor. Yüksek otopark ücretleri, özellikle dar gelirli vatandaşların bu alanlardan faydalanmasını engelliyor. Belediyelerin, halkın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak daha erişilebilir ve uygun fiyatlı çözümler üretmesi bekleniyor.