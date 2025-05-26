Başkan Akgün: “Pınartepe’de Kentsel Dönüşüm Seferberliği Başlatacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, söz konusu planların 23 Haziran’a kadar askıda kalacağını belirterek vatandaşları süreci yerinde incelemeye ve varsa itirazlarını zamanında iletmeye davet etti. Akgün, “Zor bir dönem geçirdik, süreç uzun sürdü ancak sonunda başardık. Planlar askıda, ardından 1/1000 ölçekli uygulama planları da Temmuz meclisine sunulacak. Hedefimiz, deprem tehdidine karşı Pınartepe’de hızlı ve etkili bir kentsel dönüşüm sürecini başlatmak” dedi.

Depreme Karşı Hızlı Hareket Ediliyor

Bölgedeki riskli yapıların yenilenmesi amacıyla yoğun bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Akgün, Büyükçekmece genelinde deprem öncesi hazırlıkları hızlandırdıklarını belirtti. “Deprem kapıda, hızla hareket etmemiz gerekiyor. Bu bir milli görevdir. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teknik ve hukuk ekiplerimizle, müteahhitlerle ve halkımızla birlikte bu dönüşümü tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Kamiloba, Celaliye ve Kumburgaz İçin de Geri Sayım Başladı

Büyükçekmece’nin diğer sahil mahallelerinden Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye’nin de 1/5000’lik imar plan çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Akgün, “D-100 Karayolu'nun deniz tarafında kalan bu bölgelerin planlarını Temmuz ayı meclis gündemine taşıyacağız. Ardından 1/1000'lik planları da devreye alarak bölgedeki dönüşüm sürecini başlatacağız. Hedefimiz, olası Marmara depremine karşı tüm ilçeyi daha dayanıklı hale getirmek” dedi.

“Hiçbir Vatandaşımızın Burnu Kanamayacak”

1999 depreminin ardından kentsel dönüşüm hedeflerini netleştirdiklerini söyleyen Başkan Akgün, “50 yıllık bir belediyeci olarak şunu net şekilde söylüyorum: Şehrimizde hiçbir vatandaşımızın burnu kanamayacağı günlere ulaşana kadar durmadan çalışacağız. Bu dönüşümün başarıya ulaşması için halkımızın desteği çok önemli. El birliğiyle başaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.