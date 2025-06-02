Başvurular, 2 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlandı. Destekten yararlanmak isteyen çiftçiler, 11 Temmuz 2025 tarihine kadar www.bursa.bel.tr/kirsaldestek adresinden veya bağlı bulundukları ziraat odaları üzerinden online başvuru yapabilecekler.

Başvuru Şartları

Mazot desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin 2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olması gerekiyor. Ayrıca, traktör ruhsatının başvuru sahibine ait olması ve ÇKS’ye kayıtlı toplam arazi varlığının en az 5 dekar, en fazla 20 dekar olması şartı aranıyor. Başvurular Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar sonrasında hak sahiplerine bilgi verilecek.

Başkan Bozbey: “Üretenin Yanındayız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zorluk yaşadığını vurgulayarak, “Tüm bu zorluklara rağmen çiftçimiz toprağını terk etmiyor ve üretmeye devam ediyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin her zaman yanındayız” dedi.

Bozbey, daha önce Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla hizmete sunulan Damla Sulama Boru Tesisi ve Sıvı Gübre Tesisi sayesinde çiftçilere destek sağladıklarını hatırlatarak, “Şimdi de mazot desteğimizle üreticimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Amacımız, çiftçimizin üretimini artırmak, gelirini ve yaşam standardını yükseltmek. Yeter ki ekilmedik arazi kalmasın. Ekenin ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin Yüzü Gülerse, Bursa’nın da Yüzü Güler

Mazot Desteği Projesi ile hem üretimin teşvik edilmesi hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yüzünü güldürecek bu tür projelerle kırsalda kalkınmanın önünü açmayı sürdürüyor.