Bu önemli etkinlikte, işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

Akran Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korkmaz, yeni araçlarını teslim almanın heyecanını ve memnuniyetini dile getirirken Bursa Ağır Vasıta’dan tüm bu süreçte aldığı desteğin önemini vurgulayarak; "Bugün, Akran Lojistik olarak, işimizdeki kalitemizi daha da artıracak olan bu teslimatı kutlamak için bir aradayız. Bursa Ağır Vasıta'nın sunduğu güvenilirlik ve yüksek hizmet kalitesi, bizim için çok değerli. Bursa Ağır Vasıta’dan almış olduğumuz 8 adet XF 480 ve 1 adet XG+ 530, lojistik operasyonlarımızı daha da güçlendirecek. DAF’ın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırladığı ve oldukça sınırlı sayıda üretilmiş olan XG+ 530’u filomuza dahil etmiş olmanın gururunu yaşamaktayız. Bursa Ağır Vasıta'dan aldığımız hizmetten son derece memnun kaldık ve bu işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." şeklinde konuştu.

“EN İYİSİNİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ”

Müşterilerinin çözüm ortağı olmak ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur "Akran Lojistik gibi değerli bir müşterimize hizmet sunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bursa Ağır Vasıta olarak, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, iş ortaklarımıza her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Bu teslimat töreni, işbirliğimizin bir göstergesidir ve gelecekte de yüksek kalitede hizmet vermeye devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz. Avrupa’nın en çok satan çekici markası olan DAF’ın gücü ve dayanıklılığı, lojistik sektöründe önemli bir oyuncu olan Akran Lojistik'in gücüne güç katacak. Yüksek performansa ve verimliliğe sahip yeni nesil motor bloğu, yüksek sürüş konforu ve gelişmiş sürüş destek sistemleri ile öne çıkan DAF araçları, müşterilerimizin beklentilerini karşılamak adına sektörün en güçlü markalarından biri. Filo genişletme sürecinde DAF ve Bursa Ağır Vasıta’ya güvenen Akran Lojistik’e teşekkürlerimizi iletiyor, kendileriyle uzun süredir devam eden ilişkilerimizin artarak büyümesini diliyoruz." dedi.