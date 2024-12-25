Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Hüseyin Baş’ın 22 Aralık 2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı’na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturma, Baş’ın partisinin toplantısında yaptığı açıklamalarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanması nedeniyle başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu konuşmanın ardından, hukuki süreç başlatmak amacıyla re’sen hareket etti.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a yönelik başlatılan soruşturma, siyasi ortamda da büyük yankı uyandırırken, konuya ilişkin ilerleyen günlerde daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.