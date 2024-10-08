Türkiye lastik sektörünün mobilite lideri Brisa ve ticari araç sektörünün öncü şirketlerinden BMC, uzun yıllara dayanan iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda BMC, altmış yıllık hafif kamyon üretim tecrübesinin son ürünü olan 417 kamyonetler için Brisa Lassa Maxiways 100S lastikleri tercih etti.

Lassa’nın şehir içi yük dağıtımı yapan hafif ticari kamyon, kamyonet ve yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile otobüs grubu için tasarladığı yeni nesil Maxiways 100S, BMC’nin 417 model yeni nesil hafif kamyonlarında kullanıldı.

Yeni karışımı sayesinde önceki nesle göre yüzde 13 daha uzun ömür sağlayan Lassa Maxiways 100S, uygun ebatlı kamyon, kamyonet, midibüs ve otobüslerin ön akslarında; otobüs ve midibüslerin hem ön hem çeker akslarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Lassa Maxiways ailesinden 110S deseni, düşük yuvarlanma direnciyle lastik kaynaklı yakıt harcamasında tasarruf sağlıyor. Güçlü karkas yapısı ile ağır yüklerin üstesinden kolaylıkla gelen Lassa Maxiways lastikler, bu sayede aşınmadan, yapısını koruyor. M+S (Mud&Snow) & SFM yanak markalamalarıyla kullanıcısına yaz ve kış, karda ve çamurda kullanım imkanı sunan Lassa Maxiways serisi, kuru ve ıslak zeminlerde araca yüksek çekiş gücü sağlıyor. Seri düşük patinaj riski ve mükemmel fren mesafesi ile de öne çıkıyor.

Brisa’nın hafif ticari ürün grupları için Lassa markası altında özel olarak tasarladığı Maxiways ürünleri bu özellikleri ile BMC’nin araç verimliliğini ve son kullanıcı memnuniyetini arttıracak.